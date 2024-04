Operação Lei Seca prende 18 pessoas e remove 57 veículos

18 pessoas foram presas e 57 veículos foram removidos durante a Operação Lei Seca realizada simultaneamente nas avenidas Beira Rio, no bairro Praeirinho, e Tenente Coronel Duarte, no Porto, em Cuiabá, na madrugada deste domingo (07). Das prisões, 16 foram por embriaguez ao volante, uma por entregar veículo para pessoa não habilitada e uma por receptação.

Foram confeccionados 96 autos de infração de trânsito, sendo 28 por condução de veículo sob efeito de álcool, 12 por recusa do teste de alcoolemia, 29 por conduzir o veículo sem registro ou não licenciado, 13 por conduzir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 14 por infrações diversas.

No total, foram fiscalizados 124 veículos que trafegavam nas duas vias e autuados 64. Ainda na ação, 128 motoristas fizeram o teste de alcoolemia. A diferença entre o número de abordados e de teste de alcoolemia se deve ao fato de que o passageiro e outros ocupantes também passam pelo exame caso precisem assumir a direção do veículo.

A Operação Lei Seca, feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), ocorre sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).