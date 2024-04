Os indígenas são o esteio da nossa cultura, afirma Paulo José

O pré-candidato a prefeito Paulo José Correia (PSB) fez uma rápida visita à Aldeia Tadarimana nessa quarta-feira (17). A ida teve o objetivo de cumprimentar aos indígenas pela passagem do Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, e ele aproveitou para conversar com as lideranças locais e ver de perto os avanços proporcionados pelo poder público municipal.

Para ele, os povos originários são personagens importantes da nossa História e precisam ter sua cultura resgatada e preservada. “Os povos indígenas são muito importantes para o Brasil e para o mundo, e também para Rondonópolis. E nós defendemos que haja uma integração, de forma que o Município possa oferecer oportunidades para os povos indígenas, mas sem desrespeitar a sua cultura. Então, no nosso entendimento, nós não temos que trabalhar para os povos indígenas, mas com os povos indígenas”, afirmou.

Ele explica que dentro desse entendimento, o poder público municipal tem levado diversos benefícios para os indígenas da Aldeia Tadarimana, mas sempre ouvindo-os e possibilitando os meios para que eles próprios possam melhorar as condições de suas comunidades. “Eu hoje estou aqui ouvindo e olhando com meu olhar de Geógrafo para o futuro. E que futuro será esse? No que depender de mim, será um futuro onde nós iremos nos integrar ainda mais com nossos povos indígenas, valorizando aquilo que eles já fazem, mas também oferecendo condições para que eles possam produzir aqui seu artesanato e outras atividades, mas sem invadir a sua cultura”, ressaltou Paulo José.

O pré-candidato lembrou ainda que grande parte dos nossos hábitos e da nossa cultura descendem diretamente dos povos indígenas e reconheceu sua importância para a formação da nossa identidade nacional. “Minha mensagem é de agradecimento. Tudo o que somos, fazemos e vamos fazer no futuro nós devemos aos povos indígenas, que são nossos povos originários. Graças a eles nós temos uma cultura forte e temos muito respeito pela sua cultura, por serem nossos amigos. E a cultura indígena é o esteio, a sustentação da nossa cultura e nós temos que cuidar muito bem desse nosso patrimônio”, concluiu.