Paulo José repudia e rebate falas de humorista que fez vídeo sobre Rondonópolis

O pré-candidato Paulo José Correia (PSB) não gostou das falas do humorista Diogo Portugal, que deverá se apresentar em Rondonópolis nos próximos dias. Para o pré-candidato, o vídeo postado nas redes sociais do humorista possui falas ofensivas e preconceituosas e se refere ao povo rondonopolitano como mentiroso.

Confira o vídeo do humorista:

Paulo José respondeu ao vídeo também por meio das redes sociais e deixou claro que viu exageros na propaganda que o artista faz do próprio espetáculo ao se referir à cidade. “Não tem nada mais sem graça que uma piada ruim, principalmente se for desrespeitosa. E foi exatamente isso que o senhor Diogo Portugal fez num vídeo nas redes: piada preconceituosa, de mal gosto, ofensiva com a nossa cidade e a nossa gente”, disparou.

O pré-candidato deixou claro que não se opõe à vinda do humorista, mas exigiu uma postura mais respeitosa de Diogo Portugal. “Venha com respeito, porque Rondonópolis não é uma currutela. É uma das melhores cidades do Brasil, referência nacional em saneamento. É uma terra que respeita e valoriza seu cidadão”, continuou.

Paulo José ainda lançou um desafio à Diogo Portugal. “Aprenda a fazer humor, seu mané!”, disse.

Confira o vídeo do pré-candidato: