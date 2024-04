PM prende suspeito de aplicar golpes em aplicativos de compra e venda

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam nesta sexta-feira (05) um homem suspeito de estelionato, no bairro Petrópolis, em Várzea Grande-MT. Havia dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Por volta de 10h, as equipes receberam informações de que o suspeito estava aplicando golpes de compra e vendas por aplicativos de celular.

Após a denúncia, os policiais se deslocaram até a residência onde ele estava e o prenderam em flagrante. Com ele, os militares apreenderam uma porção de maconha e R$ 950 em espécie.

As equipes ainda encontraram em um dos cômodos da casa quatro aparelhos celulares e dois cadernos contendo anotações de dados pessoais, números telefônicos e CPFs de diversas pessoas, supostamente vítimas do suspeito.

Em checagem via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os policiais identificaram que o suspeito possuía dois mandados de prisão em aberto por crimes em Várzea Grande e em Santo Antônio do Leverger.

O homem foi encaminhado à delegacia.