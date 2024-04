Polícia Militar e SAMU são acionados após homem agredir esposa e filha com cabo de vassoura em Rondonópolis

Um caso de violência doméstica foi registrado na madrugada deste domingo (28), no bairro João Antônio Fagundes, em Rondonópolis-MT. Uma mulher de 33 anos ficou gravemente ferida após as agressões. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o marido da vítima teria saído de casa e, ao retornar, o filho de cinco anos do casal teria pedido para o homem não agredir a mulher.

O pai tentou bater na criança e a mãe começou a questioná-lo sobre a agressão. O homem começou a agredir a esposa com socos no rosto, causando sangramento no nariz e cortes internos na boca. Além dos socos, o agressor começou a bater na mulher com um cabo de vassoura, causando um corte na cabeça e lesões pelas pernas e costas. Também havia sinais de enforcamento na vítima.

Ao ver a mãe sendo agredida, uma adolescente de 16 anos tentou impedir a violência e acabou sendo agredida pelo homem com golpes de cabo de vassoura. Ela teve o braço lesionado.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar na residência, encontrou as vítimas sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Mãe e filha foram atendidas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O homem fugiu da residência em um carro. O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil.