Polícia Militar prende três pessoas e desarticula ponto de venda de drogas em mercearia

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam duas mulheres e um homem por associação para tráfico de drogas, na última segunda-feira (08), em Várzea Grande-MT. A quadrilha foi presa em flagrante em uma mercearia, onde a PM apreendeu dois tabletes e 15 porções de substância análoga à maconha e R$ 8,1 mil em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 4º BPM estava em patrulhamento pelo bairro Tarumã quando se deparou com um homem com atitude suspeita na porta de uma mercearia. Os policiais notaram uma movimentação estranha do homem, que tentou voltar correndo para dentro do estabelecimento ao ver as viaturas.

Os policiais iniciaram procedimento de abordagem e o homem fugiu correndo, pulando os muros de residências vizinhas, sendo detido após breve acompanhamento. De volta a mercearia, os policiais também abordaram duas mulheres, sendo uma funcionária e a outra proprietária do local.

Com a funcionária, a PM encontrou sete porções de maconha em seus bolsos e mais oito porções dentro da caixa registradora. Já a proprietária do local afirmou que o suspeito detido seria seu filho.

O homem também revelou que morava nos fundos da mercearia, onde havia mais drogas. No local indicado pelo suspeito, os militares localizaram mais dois tabletes de maconha, a quantia de R$ 8.114 em dinheiro, sete celulares e outros materiais utilizados para o tráfico de drogas.

Os três criminosos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Flagrantes de Várzea Grande para registro da ocorrência e demais providências.