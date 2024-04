Prazo para pagamento do IPTU em Rondonópolis será prorrogado até 30 de abril

O prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 em Rondonópolis será estendido até o dia 30 de abril. A decisão foi confirmada após um pedido da Prefeitura à Câmara Municipal na tarde desta quarta-feira (10), dia em que o prazo para pagamento à vista com desconto de 20% ou dividido em até seis parcelas se encerrava. Os contribuintes do município enfrentaram problemas para realizar o pagamento com desconto. Sistema fora do ar, grandes filas e valores divergentes foram alguns deles.

O líder do Poder Executivo na Câmara, vereador Reginaldo Santos (PSB), disse que o prefeito esteve reunido durante toda a manhã para decidir sobre a prorrogação do prazo e comentou sobre as reclamações relacionadas aos valores divergentes no IPTU deste ano.

“Eu estive hoje com o prefeito solicitando a prorrogação do prazo do IPTU para que o cidadão possa ter um prazo maior para pagamento. Só quero deixar claro para o cidadão, vocês que fizeram ampliação das casas ou era terreno e não comunicou a prefeitura, com o novo sistema que a prefeitura tem, com o novo método, automaticamente a prefeitura consegue ter atualizado os bancos de dados. Por outro lado, o cidadão que se achar prejudicado e compreender que o IPTU está além do que ele entende, ele vai ter um prazo para poder pagar”, disse o vereador.

O vereador destacou que para quem é servidor público municipal o valor do IPTU pode ser compensado nos valores de férias e licença-prêmio.

“Para quem acha que está ok, tem até o dia 30 de abril para pagar o IPTU e acertar as contas com a prefeitura. Mas, se a pessoa compreender que o cálculo está errado, tem o direito de procurar a Secretaria de Receita e recorrer até o dia 30 de abril. Para o servidor público municipal que tem direito a férias e licença-prêmio, pode fazer a compensação com o IPTU. Esse prazo também está prorrogado até o dia 30 de abril”, ressaltou o vereador.

As guias para pagamento do IPTU podem ser retiradas por meio do site oficial da Prefeitura ou na Secretaria Municipal de Receita, que fica no Paço Municipal, na Avenida Duque de Caxias, 1000, na Vila Aurora.