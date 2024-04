Prefeitura leva mutirão e diversos serviços às comunidades dos residenciais Rui Barbosa e Tancredo Neves

As comunidades dos residenciais Tancredo Neves e Rui Barbosa estão, desde a última quinta-feira (28) recebendo benefícios das ações do mutirão social e de limpeza programado pela prefeitura para a renovação e revitalização dos referidos bairros.

Segundo o próprio prefeito José Carlos do Pátio afirmou no lançamento das ações acontecido na manhã deste sábado (30) na sede da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, a gestão por intermédio da sua política pública de resultados, procura entregar serviços públicos diretamente nas comunidades, aproximando o poder público da população e atendendo diretamente os anseios dos moradores.

Então, atendendo a algumas reivindicações da comunidade, apresentadas pela presidente da Associação de Moradores do Rui Barbosa e Tancredo Neves, Sandra Regina Loote, o prefeito acompanhado pelo diretor-presidente do Sanear, Paulo José Correia, sinalizou positivamente às demandas apresentadas iniciando de imediato as ações do mutirão social de limpeza que está em curso na região.

Por conta disso, a prefeitura através de sua estrutura de gestão, se instalou nos referidos bairros, promovendo diversas ações como a da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – Coder, que iniciou a limpeza das vias; está realizando operações de tapa-buracos e recomposição asfáltica, e vai promover ainda a revitalização da sinalização horizontal e vertical (placas) entre outras.

No que se refere a próprio público, o prefeito autorizou a pintura do PSF local, da Creche e da Escola Tancredo Neves, bem como a pintura da área de lazer; e ainda a reforma do Centro Comunitário do Pedra 90, e, a construção de quebra-molas (redutores de velocidade) em diversas avenidas dos referidos bairros que possuem grande fluxo de veículos, como a avenida Antônio Teixeira, a Kamal Jumblat e a Graciliamos Ramos entre outras.

Pátio também autorizou a secretaria de Meio Ambiente a efetuar podas de árvores nos referidos bairros, e ainda autorizou a secretaria de Esportes a instalar uma escolinha de futebol, como parte do projeto “Esporte para Todos na Praça”, na Escola Tancredo Neves.

Ainda no segmento do esporte o prefeito se comprometeu em levar aulas de judô, dança e capoeira, e cursos de capacitação para as comunidades dos referidos bairros. O prefeito também autorizou o diretor da Unidade de Vigilância em Zoonoses- a levar o “Castramóvel” para o bairro para fazer, vacinação animal, e ainda cadastramento par castração e tratamento para leishmaniose entre outros.

Durante a fala, Pátio garantiu à representante da comunidade, que a estrutura da prefeitura só deixa os referidos bairros, após a conclusão das obras elencadas no mutirão. E, que ao final do mesmo, vai realizar uma grande ação com serviços sociais em saúde, educação e cultura, para os moradores, e entregar os títulos de propriedade aos moradores beneficiados pelo programa de regularização fundiária do município, que Vem se destacando como o maior do Centro-Oeste brasileiro por ter entregue mais de 34 mil escrituras públicas de graça à população dos bairros de Rondonópolis.

Na verdade essa (regularização), e outras ações sociais importantes implementadas no município, tem se constituído no maior legado da gestão Zé do Pátio nos últimos anos, após ter construído mais de 40 novos bairros, ter construído e entregue mais de 30 mil moradias e, construído mais de 40 novas creches e escolas na cidade, reduzindo a zero a fila de espera por uma vaga em creche na cidade, nessa ação de universalização do ensino fundamental.

Ainda conforme os indicadores sociais, a gestão também avançou significativamente no tocante a atenção básica de saúde no município, construindo dezenas de unidades de PSFs tanto na zona urbana, quanto na zona rural, e que atualmente perfazem um total de 100% de cobertura em todos os bairros da cidade.

Ressaltando que nos próximos 60 dias a prefeitura inaugurará mais quatro creches e mais quatro escolas em período integral na cidade.