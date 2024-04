PRF apreende 10 tabletes de pasta base cocaína em ônibus interestadual na BR-364

No final da tarde desta terça-feira (09), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 tabletes de pasta base cocaína em um ônibus interestadual na BR-364, em Rondonópolis-MT. Durante fiscalização de rotina no Posto 201, no KM 211 da rodovia, um ônibus foi parado para que a equipe realizasse os procedimentos. Com o apoio de um cão farejador, foi verificado que drogas eram transportadas em duas cargas despachadas.

Dentro das caixas estavam duas centrífugas e as drogas estavam escondidas no interior das máquinas. Os 10 tabletes de drogas foram apreendidos. Como a carga foi despachada e não havia passageiro responsável pelo entorpecente no veículo, ninguém foi preso.

Segundo informações da PRF, a droga teria como destino a cidade de Recife, no Pernambuco.