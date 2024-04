PRF apreende aproximadamente 300 kg de pasta base de cocaína em bitrem na BR-070

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na madrugada deste domingo (07) cerca de 300 kg de pasta base de cocaína em um bitrem na BR-070, em Primavera do Leste-MT. Segundo informações, uma equipe de plantão da Unidade Operacional realizava comando de fiscalização de tempo de descanso no KM 287 da rodovia, quando foi dada ordem de parada a um bitrem de cor branca.

O veículo era conduzido por um homem e tinha outro homem como passageiro. Durante a fiscalização, constatou-se que o veículo saiu do estado de Rondônia e estava em circulação, sem descanso, há dois dias. Por causa da situação e do desencontro de versões apresentadas, além do nervosismo do condutor, a equipe realizou uma busca no veículo.

299 tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 300kg da substância, foram encontrados em um compartimento na quinta roda dos semirreboques. Foi dada voz de prisão aos dois homens e eles foram levados à delegacia.