Projeto polêmico sobre alteração e criação de cargos de secretarias é retirado da pauta pelo líder do prefeito

O líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Reginaldo Santos, retirou da pauta os sete Projetos de Lei Complementar encaminhados em regime de urgência pelo Poder Executivo à Câmara de Vereadores. Os projetos tinham como objetivo alterar a estrutura organizacional e funcional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gabinete de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Transparência Pública e Controle Interno.

Segundo o vereador, os projetos foram retirados da pauta da Sessão Ordinária desta quarta-feira (03) por um erro de interpretação sobre as propostas.

“Nós precisamos deixar claro para a população de Rondonópolis que o prefeito não está criando 160 cargos. O que está tendo aqui é um projeto de lei de várias secretarias, onde está suprimindo uns cargos e criando os outros. Na Secretaria de Comunicação de Rondonópolis, por exemplo, o secretário entendeu que precisava de um ajuste. Está suprimindo, ou seja, acabando com 14 cargos e criando 11 novos cargos”, disse.

O vereador explicou que as propostas serão apresentadas de forma detalhada para que os demais vereadores compreendam quantos cargos serão suprimidos e quantos serão criados.

“Não tem criação de 160 cargos, isso não procede. De todos os cargos de confiança existentes até o presente momento, o prefeito José Carlos do Pátio tem 380 cargos vagos, que ele não nomeou ninguém. Ele poderia, da maneira que está falando aí, usar esses 380 cargos que estão vagos. E a situação não é esta. O prefeito mandou para esta Casa readequando as nomenclaturas, suprindo e criando novos cargos e não chega a esses 160 que foram ditos. Na Ordem do Dia vamos passar para cada um e debater com as informações”, finalizou Reginaldo Santos.

Durante a sessão, o vereador Subtenente Guinancio criticou os projetos encaminhados pelo prefeito e disse ser contra à aprovação das medidas.

“Salta aos olhos que ao arrepio da lei de responsabilidade fiscal, o Executivo encaminhe um projeto criando essa quantidade de cargos, onde o menor salário é mais de R$ 2.100 e o maior beira os R$ 8 mil. Cargos que, pela sua pouca relevância, à medida que ao final do governo, a menos de nove meses do governo da gestão terminar, se encaminha essa quantidade de cargos, não dá para entender um custo milionário ao erário, no momento onde se sabe que fornecedores não estão sendo pagos, servidores não estão recebendo salários, é um absurdo”, disse o vereador.