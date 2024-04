PSB realiza ato de filiação em Rondonópolis nesta quinta-feira (4)

O diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) realiza na próxima quinta-feira (4) um ato para receber novos de filiados. Além de lideranças populares, a sigla deve receber a filiação de vereadores para as eleições deste ano.

Para Paulo José Correia, presidente do PSB local, o ato de filiação será uma verdadeira festa da democracia. “O que queremos é que as pessoas exerçam a democracia de forma plena, que é através do voto. Mas o voto dentro de um grupo pode se tornar uma opção de governabilidade e opção de vida para todos cidadãos, pois todos nós somos políticos. Até dentro das nossas casas nós fazemos política. Então, se você não se envolve com a política, você será envolvido por ela. Mas se você faz político em grupo, suas ideias viram lei, viram projetos e você ajuda melhorar a vida dos cidadãos”, declarou.

Além de pré-candidatos a vereadores e vereadoras, o PSB também deve receber a filiação de vereadores com mandato, principalmente aqueles que se elegeram pelo Solidariedade, partido pelo qual o prefeito José Carlos do Pátio disputou a eleição passada, antes de migar com o grupo para o PSB.

Para o ato, são esperadas a presença do prefeito José Carlos do Pátio e do presidente estadual da sigla socialista, o deputado estadual Max Russi, além de outras autoridades. O ato de filiação será no Clube dos Bancários a partir das 19 horas e o evento será aberto à comunidade.