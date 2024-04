Quadrilha é presa em flagrante após roubo de carreta na BR-070

Quatro envolvidos no roubo de uma carreta com uma carga de farelo de soja, abordada na BR-070, foram presos em flagrante entre quarta (03) e quinta-feira (04) em ação conjunta da Gerência de Combate ao Crime Organizado e Delegacias de Lucas do Rio Verde e Campo Verde.

Um dos criminosos foi preso na cidade de Lucas do Rio Verde pela equipe da delegacia do município ao conduzir o caminhão roubado. Os outros comparsas foram presos em flagrante na região de Campo Verde, em um veículo Renault Sandero.

O roubo com restrição de liberdade e ameaça de arma de fogo teve início na terça-feira (02). A vítima foi abordada pelos criminosos na BR-070, sentido à cidade de Cáceres. Usando a tática conhecida como ‘homem-aranha’, um dos criminosos subiu no veículo em movimento e soltou a mangueira da carreta, causando uma pane. Naquele momento, o motorista teve que reduzir a velocidade, quando foi anunciado o assalto.

Após o registro do roubo, uma equipe da GCCO iniciou rondas nas rodovias utilizadas pelas quadrilhas de roubo de carga para fuga, como a MT-140 e MT-251, na região de Campo Verde e Chapada dos Guimarães, conhecidas como Rota Verde e com poucos pontos de vigilância e monitoramento.

Os policiais civis identificaram que o veículo roubado seguiu para a cidade de Lucas do Rio Verde, onde a equipe local conseguiu interceptar o caminhão com o cavalo mecânico, modelo Volvo FH 540, e prendeu um dos integrantes da quadrilha.

Em diligências na Rodovia dos Imigrantes, a GCCO recuperou os semirreboques e a carga roubada de farelo de soja, avaliada em aproximadamente R$ 150 mil. Os reboques estavam estacionados em uma área, nos fundos de um posto de combustíveis, próxima à Lagoa Trevisan, em Cuiabá.

Na madrugada desta quinta-feira, a GCCO identificou que o Renault Sandero, que deu apoio logístico na ação criminosa, estava na região de Campo Verde, quando conseguiu abordar o veículo com outros três comparsas do assalto à carreta. O veículo Sandero está em nome da mãe de um dos presos em flagrante, que uso o veículo como batedor à frente da carreta conduzida pelos demais criminosos.

Um dos assaltantes e líder do roubo desligou o rastreador da carreta. Outro deles é monitorado por tornozeleira eletrônica, que estava desligada. Todos foram autuados e presos em flagrantes por roubo majorado por pela restrição de liberdade da vítima, uso de arma de fogo e concurso de pessoas.