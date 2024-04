Quatro atletas de MT são convocados para representar o Brasil no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo

Quatro atletas mato-grossenses foram convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), na segunda-feira (15), para o Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, que será realizado entre os dias 10 e 12 de maio, em Cuiabá-MT.

Foram chamados Jânio Varjão (Barra do Garças), Lissandra Maysa Campos (Nossa Senhora do Livramento), Wendell Jerônimo (Pontes e Lacerda) e Almir Junior (Peixoto de Azevedo). Os três primeiros são bolsistas do programa Olimpus, promovido pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

“Ficamos muito felizes com essa convocação. São quatro atletas mato-grossenses em uma Seleção Brasileira principal, disputando uma competição internacional tão importante e que vai mostrar para o nosso povo a força que o esporte de Mato Grosso tem. Ter a oportunidade de competir em casa e com torcida, com toda certeza vai fazer com que os resultados melhorem e a gente saia daqui com uma ou, quem sabe, mais de uma vaga olímpica”, disse o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves.

A vinda do evento esportivo internacional, que reúne, a cada dois anos, países ibero-americanos, africanos e Andorra, foi articulada pelo Governo do Estado e é uma oportunidade para atletas obterem índices para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 ou pontos no ranking mundial.

“Correr em casa e em Cuiabá, onde eu comecei minha trajetória em competições estaduais, é uma motivação a mais. Estamos bastante empolgados e focados para essa competição”, afirma o atleta Jânio Varjão, que representa a Barra do Garças Associação de Atletismo na prova dos 800m.

Atleta de Nossa Senhora do Livramento, Lissandra Maysa Campos representa o Instituto Vicente Lenílson, de Cuiabá, e é uma das favoritas na prova do salto em distância. “Eu estou muito feliz com a convocação e, ainda, por estar mais uma vez na seleção adulta. Estou confiante de representar meu Estado e minha cidade na nossa pista”, destaca.

Será a primeira vez que o Centro-Oeste recebe a competição. No Brasil, o campeonato já foi realizado em Manaus-1990, Rio-2000, São Paulo-2014 e Rio-2016, cuja edição foi pré-olímpica, como será agora a de Cuiabá. A primeira edição do Ibero-Americano foi realizada em 1983, em Barcelona (ESP).

“Estamos fazendo esporte em todo o Brasil e é assim que o atletismo cresce”, disse o presidente da CBAt, Wlamir Campos, ao convocar os quatro esportistas mato-grossenses, entre eles Wendell Jerônimo, que compete nas provas de 5000m e 10km de corrida de rua representando a Associação de Corredores de Rua de Lucas do Rio Verde.

“Um evento com países da América Central e Caribe, do Norte, do Sul, da África e da Europa – Portugal e Espanha já confirmaram a participação – será uma boa prova de fogo para os brasileiros”, ressaltou Wlamir, que convidou o público de Cuiabá para assistir o evento que ocorre na pista do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Também com o apoio do Governo do Estado, Cuiabá já recebeu o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23, em 2022, e o Troféu Brasil de Atletismo, em 2023, que foi considerado sucesso de público, com 250 mil pessoas nas transmissões e 7 mil nas arquibancadas, em quatro dias de disputas.