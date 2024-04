Rondonópolis tem Dia “D” de vacinação contra a influenza neste sábado (20)

Idosos, crianças e demais grupos prioritários poderão se imunizar contra a gripe neste sábado (20) durante o Dia “D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza em Rondonópolis. Para atender a população, a Secretaria Municipal de Saúde manterá todas as unidades básicas de saúde, incluindo as policlínicas, abertas das 7 às 11h e das 13 às 17h.

Podem se vacinar contra a gripe, nesta primeira fase da campanha, os idosos com mais de 60 anos; crianças entre seis meses e seis anos; gestantes; puérperas; professores; profissionais de saúde; segurança pública; motoristas; pessoas portadoras de doenças crônicas; e, imunossuprimidos.

A superintendente de Vigilância em Saúde do Município, Vânia Scapini, destaca que é fundamental que as pessoas se imunizem contra a gripe. “Estamos com os prontos socorros lotados com pessoas com síndromes respiratórias, principalmente, influenza, então convocamos a todos que fazem parte dos grupos prioritários que se vacinem nesta primeira etapa da campanha”, afirma.

Vânia orienta que a vacina contra a influenza pode ser tomada mesmo que a pessoa esteja gripada ou com febre baixa, bem como não há contraindicação de ser tomada junto a outros imunizantes. “Pode vacinar com gripe ou com febre baixa. Os sintomas não são intensificados com a vacina. E não tem contraindicações de ser tomada junto com outras vacinas. Isso não é empecilho”, reforça e acrescenta que “quando vacinamos em massa, impedimos a propagação do vírus. Temos uma eficácia maior na imunização e reduzimos internações”.

Campanha antecipada

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, nesta primeira fase, foi antecipada em Rondonópolis, teve início em 27 de março e segue até 30 de maio. Quem ainda não se vacinou, além do Dia “D”, pode comparecer também de segunda a sexta-feira em uma unidade básica de saúde do Município para se imunizar.

A previsão é que a segunda etapa da campanha tenha início após o dia 30 de maio, quando a imunização contra a influenza teve de ser ampliada para outros públicos.

Hora de atualizar o cartão de vacinação

O Dia “D” também será uma oportunidade para a população colocar em dia o cartão de vacinação. A Saúde irá disponibilizar nas unidades de saúde todas as vacinas que compõem o Plano Nacional de Vacinação (PNI), além do imunizante contra a Covid-19 e HPV.

“É uma oportunidade para que crianças, adolescentes e adultos possam por em dia o cartão de vacinação. Então convocamos todos para comparecerem às unidades de saúde neste sábado”, conclui a superintendente.