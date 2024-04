Saiba quais os 5 lançamentos de peso nesta semana da Netflix

Nesta semana a gigante do streaming contará com várias novidades interessantes em seu catálogo, incluindo filmes, séries, documentários, animações, entre outras produções.

Confira abaixo uma lista com as 5 produções mais quentes que desembarcam esta semana na Netflix.

1 – Parasyte: The Grey (5 de abril)

A gigante do streaming apresenta uma adaptação muito aguardada por fãs de animes. Estamos falando de Parasyte: The Grey, live-action da série de mangás “Parasyte” e do anime homônimo, criados por Hitoshi Iwaaki.

Com elementos de terror, ficção científica, drama e ação, Parasyte: The Grey tem a seguinte sinopse: “Parasitas não identificados dominam os corpos humanos de forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora, a humanidade precisa combater essa crescente ameaça”.

O seriado sul-coreano traz Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Jung Hyun Lee no elenco central.

2 – Arquivos do Inexplicável (3 de abril)

Como o próprio nome indica, o seriado documental apresenta aos espectadores casos chocantes e absurdos, capazes de deixar qualquer um com os cabelos em pé.

“Esta arrepiante série documental investiga encontros misteriosos, desparecimentos bizarros, eventos assustadores e fenômenos extraordinários”, revela a trama da série. Além disso, o projeto explora entrevistas, testemunhas, gravações e imagens de arquivos que visam desvendar e explicar situações paranormais.

3 – A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos (5 de abril)

Ainda na área de obras documentais, nesta semana, a Netflix também lançará A Rede Antissocial: Dos Memes ao Caos, título provocante que mostra como surgiu e como se desenvolveu o 4chan, um dos sites mais populares da internet que foi alvo de várias polêmicas ao longo dos anos.

“De trolagens a teorias da conspiração. Entenda como um site anônimo transformou o mundo em uma esfera gigante de desinformação neste documentário”, conta a sinopse da obra, que tem direção de Giorgio Angelini e Arthur Jones.

4 – Criminosos (4 de abril)

A série alemã Criminosos é outro projeto que em breve estará em sua íntegra no catálogo da Netflix. Criada por Marvin Kren, a obra promete injetar uma boa dose de adrenalina em sua semana.

“Uma moeda valiosa chama a atenção de gangues rivais na Europa, obrigando um arrombador de cofres aposentado e um gângster meia-boca a se unirem para um último golpe”, diz a história de Criminosos.

5 – O Fabricante de Lágrimas (4 de abril)

Contudo, se você não quer assistir nada relacionado com ação, mas, sim, uma narrativa leve, recheada de drama e romance, não se preocupe, pois temos a opção perfeita. Estamos falando do filme O Fabricante de Lágrimas, obra italiana dirigida por Alessandro Genovesi que deve aquecer corações.

“Criados em um orfanato e adotados pela mesma família, Nica e Rigel percebem que têm sentimentos inesperados e irresistíveis um pelo outro”, diz a trama do projeto, que traz Simone Baldasseroni e Caterina Ferioli nos papéis centrais.