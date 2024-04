Sanear adquire equipamentos para agilizar mapeamento de redes de água e esgoto

O Sanear concluiu o treinamento das equipes que vão operar os novos aparelhos de georadar adquiridos pela autarquia. Os equipamentos têm tecnologia importada e vão ajudar na atualização do mapeamento das redes de água e esgoto, no aprimoramento dos serviços de manutenção e nas ações de combate a fraudes no município.

Os aparelhos utilizam ondas eletromagnéticas para detectar tubulações de água e esgoto localizadas a até dez metros de profundidade. Com as informações é possível agilizar reparos na rede, reduzindo gastos e o tempo necessário para a execução dos serviços.

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, explica que a autarquia foi pioneira no uso desta tecnologia no Estado. Segundo ele, os novos equipamentos são mais sensíveis, leves, práticos e podem ser conectados via WiFi com computadores, tablets e celulares – ampliando as possibilidades de utilização.

“Temos mais de três mil quilômetros de redes de água e esgoto, incluindo uma parte feita ainda na época da extinta Sanemat e que não consta nos bancos de dados. Com estes novos aparelhos vamos acelerar a atualização das informações, com georeferenciamento e outros dados fundamentais para melhorar a manutenção e o planejamento das políticas de saneamento”, explicou.

Os aparelhos de georadar também vão ajudar a identificar ligações clandestinas e outros tipos de fraudes no município. Outra vantagem é que a nova versão gera arquivos que podem ser facilmente incorporados aos softwares já utilizados no Sanear na elaboração de projetos e planos de ação.

O treinamento foi realizado por um técnico que representa a empresa sueca que desenvolveu a nova tecnologia e envolveu trabalhadores que atuam no Sanear nos setores de combate de perdas, engenharia e manutenção das redes de água e esgoto.