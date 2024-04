Semana do Jovem Eleitor bate recorde de alistamentos em anos de eleições municipais

O número de alistamentos realizados durante a Semana do Jovem Eleitor 2024, com foco nas Eleições Municipais deste ano, triplicou entre jovens com 15, 16 e 17 anos se comparado ao mesmo período de 2020. Foram 83.622 títulos emitidos pela Justiça Eleitoral para o público dessa faixa etária entre os dias 18 e 22 de março. O número é três vezes maior que o registrado para o pleito municipal de 2020, com 20.770 alistamentos realizados durante a campanha daquele ano.

O crescimento também foi observado na variação mensal. Segundo o portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre fevereiro e março de 2024, foram 116.430 alistamentos de jovens com idade abaixo de 18 anos. Em 2020, foram 46.144 registros dessa faixa etária para o mesmo período.

Cabe ressaltar que, desde 2021, a Corte Eleitoral passou a permitir que jovens de 15 anos obtenham o título de eleitor, embora só possam efetivamente votar quando completarem 16 anos de idade.

A campanha

Na Semana do Jovem Eleitor 2024, as redes sociais do TSE lançaram campanha dedicada a esse público. Com o mote “Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral – A sua voz vai fazer história”, a iniciativa buscou incentivar as pessoas com menos de 18 anos – para as quais o voto é facultativo – a tirar o título e participar das eleições municipais.

De 18 a 22 de março, as redes do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) conversaram de forma mais direta com essas pessoas. Além da parceria com os TREs, a mobilização contou com a cooperação de organizações da sociedade civil e de instituições públicas e privadas.

Todos trabalharam de forma especial a fim de chamar atenção ao prazo para solicitar serviços como alistamento ou transferência de domicílio, que se encerra em 8 de maio. A partir do dia seguinte, não serão mais permitidas novas inscrições eleitorais no cadastro, a fim de que seja preparada a logística de votação do pleito.

Jovens eleitores

O crescimento no número de eleitores jovens interrompeu uma sequência de queda em eleições municipais. A reversão foi iniciada em 2022, com crescimento de jovens eleitores acima de 51% na comparação com a eleição geral anterior (2018).

Logo no início de 2024, em janeiro, o eleitorado jovem apresentou crescimento de 14,22% em comparação ao último pleito municipal.

A campanha do TSE repercutiu na mídia do país e entre artistas, atletas, celebridades e influenciadores digitais, que emprestaram a sua voz para convencer o público a acessar a plataforma Título Net, na página do TSE, e apresentar os documentos necessários para se tornar uma eleitora ou um eleitor.