Serviços e atividades físicas serão oferecidas durante a final do mato-grossense no Luthero Lopes

O torcedor que for ao estádio municipal engenheiro Luthero Lopes neste sábado (06), além de acompanhar todos os lances do jogo entre o União e o Cuiabá Esporte Clube, vai poder aproveitar diversos serviços que as Secretarias Municipais de Saúde e de Esporte e Lazer vão oferecer no local. As ações vão marcar o Dia Mundial da Atividade Física e o Dia Nacional de Mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida.

Aproveitando a presença do público que vai assistir ao jogo final do campeonato mato-grossense, a Secretaria de Saúde estará com sua equipe de enfermeiros, fisioterapeutas e educadores físicos na entrada do estádio fazendo aferição de pressão, calculando o Índice de Massa Corpórea (IMC) que pode indicar sobrepeso e obesidade, orientando sobre as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e distribuindo preservativos.

Durante o intervalo do jogo, o público será convidado a participar de uma atividade coletiva liderada pelos educadores físicos da Secretaria de Esporte e Lazer que estarão também orientando e reforçando a importância da prática esportiva para uma vida saudável.