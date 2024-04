Suspeitos de manter família refém morrem em confronto com a PM

Ação integrada entre o 2º Pelotão de Força Tática e a Rotam garantiu o resgate de uma família que era mantida refém por suspeitos armados, em uma residência no município de Sorriso-MT, na madrugada desta quinta-feira (18).

Por volta da 01h15, as equipes receberam informações de que três homens armados estariam mantendo um homem refém, em uma residência. Os suspeitos seriam integrantes de uma organização criminosa.

Após a denúncia, as equipes policiais intensificaram o policiamento e se deslocaram até a casa, flagrando o momento em que os suspeitos pulavam o muro das residências vizinhas para fugir.

Na casa, os policiais encontraram um homem, de 18 anos, deitado ao chão da sala, com as mãos e pés amarrados para trás com fios de energia. Em um dos quartos, as equipes ainda localizaram uma mulher com um bebê e outras duas crianças, de sete e dez anos, que estavam bastante desesperadas e chorando pedindo por socorro. Em seguida, equipes do 12º Batalhão, Força Tática e Rotam saíram em busca dos suspeitos.

Dois suspeitos foram vistos correndo por cima dos telhados das casas. Um deles foi encontrado escondido no fundo de uma casa, e atirou contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. O homem foi baleado e socorrido até o Hospital Regional do município.

Já o segundo suspeito foi encontrado em uma casa na Rua Santa Anastácia. Uma moradora sinalizou para os policiais onde o suspeito estava escondido. Na abordagem, ele também disparou contra os policiais, que revidaram. Ele também foi levado para unidade de saúde.

Uma equipe de saúde informou à Polícia Militar que a dupla não resistiu aos ferimentos.

Um terceiro suspeito do crime ainda não foi localizado.

Durante a ação, as equipes apreenderam uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, 14 munições, um carregador, um aparelho celular, um relógio e o rolo de fio utilizado para imobilizar a vítima.