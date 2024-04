Traficantes soltos pela Justiça são presos novamente em MT

Os dois homens que haviam sido presos no sábado (6), com 420 quilos de drogas em Porto Esperidião-MT, região de fronteira com a Bolívia e soltos no domingo (7) foram presos novamente após a Justiça Federal decretar a prisão da dupla, nesta segunda-feira (8). Conforme informações, a carga de entorpecentes foi avaliada em mais de R$ 6 milhões.

A decisão para retorno deles à cadeia foi assinada ainda nesta segunda-feira (8).

De acordo com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), os suspeitos foram presos durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas e a Operação Ágata, mas foram liberados horas depois após um juiz de plantão conceder liberdade provisória aos investigados.

Consta na decisão do fim de semana que os suspeitos levariam a droga para Mirassol D’Oeste-MT.

De acordo com o documento, eles foram soltos porque nasceram em Mato Grosso e são moradores de zona rural. Além disso, o juiz levou em consideração o fato de os investigados não terem violentado e nem ameaçado ninguém.

“O fato de serem naturais de Mato Grosso é um elemento favorável à liberdade dos nacionais, já que indicam não terem intenção de serem criminosos, mas quiseram aproveitar oportunidade de dinheiro fácil, já que, ao que tudo indica, são pobres e residem na fronteira com o maior produtor de uma das drogas recreativas mais usadas no mundo, a cocaína”, diz trecho da decisão.

Segundo a Polícia Federal, os homens possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, lesão corporal e homicídio.

PRONUNCIAMENTO GOVERNADOR DE MT

A decisão do juiz plantonista chegou a gerar revolta no governador do estado, Mauro Mendes, que desabafou falando sobre a sensação de ‘enxugar gelo’ com os muitos investimentos na segurança pública, o risco envolvido aos agentes e o final da história com a frouxidão do Judiciário.

“A pessoa é presa com 420 quilos de cocaína e em menos de 24 horas esse cara está solto. Ou as leis deste país são frouxas, como eu tenho dito, ou o Judiciário está falhando. Não dá para colocar um batalhão na fronteira, gastar milhões de reais por ano, arriscar a vida dos nossos policiais militares para tentar barrar o tráfico internacional, a entrada de drogas no Brasil, no Mato Grosso, prender dois criminosos e em menos de 24 horas este cara estar solto. Isso é um absurdo”, disparou o governador.