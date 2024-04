Unemat realiza 1º Colóquio de Jornalismo entre os dias 10 a 13 de abril para aproximar comunidade

O Núcleo Pedagógico da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis irá realizar o 1º Colóquio de Jornalismo. Com o lema “Diálogos entre a Imprensa e a Comunidade”, o evento reunirá estudantes, professores e profissionais da área entre os dias 10 a 13 de abril e contará com palestras e oficinas voltadas para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral.

De acordo com o professor Lawrenberg Advíncula da Silva, coordenador do Curso de Jornalismo no Núcleo da Unemat em Rondonópolis, o Colóquio de Jornalismo é uma iniciativa de acadêmicos e de professores da instituição de ensino superior estadual com o objetivo de debater a importância do diálogo entre a imprensa e a comunidade.

“O evento vai contar com a participação de grandes profissionais da imprensa de Mato Grosso, além de oficinas e minicursos abordando diversos temas importantes. De algum modo, a realização do evento reforça o compromisso social da Unemat com a sociedade, ao disseminar o conhecimento, ciência e cultura e se manter sintonizada com temas e agendas relevantes no âmbito da opinião pública brasileira”, contou.

Ele explica que o evento é de grande importância não só para a comunidade acadêmica, como para a sociedade em geral. “Para nós, da Universidade Pública, sempre ficou claro um muro entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. Nos cursos de Jornalismo no Brasil não é muito diferente. Pensando nisso, acreditamos que o evento possa contribuir favoravelmente, criando pontes de interlocução não somente para que divulguemos as ações da Unemat para a população em geral, mas abrindo e fomentando portas de oportunidades e novas parcerias”, completou o coordenador do curso.

Sobre o tema escolhido para o 1º Colóquio de Jornalismo, o professor Lawrenberg Advíncula da Silva explica que tem a ver com o desejo que estudantes e profissionais de Jornalismo têm de debater a relação entre a profissão e a comunidade. “Debater a relação entre o Jornalismo e a Comunidade é um tema ainda bastante desafiador para muitos profissionais. Muito mais do que analisar o Jornalismo Comunitário como perspectiva a ser mais valorizada, tanto por jornalistas e acadêmicos, quanto pela opinião pública, vale frisar que a nossa preocupação é perceber como Imprensa e Comunidade podem ser mais aliadas e protagonistas no acesso à melhores condições de cidadania, de transformação social e de desenvolvimento local”, concluiu.

O 1º Colóquio de Jornalismo “Diálogos entre a Imprensa e a Comunidade” acontecerá entre os dias 10 a 13 de abril no prédio do Núcleo da Unemat de Rondonópolis e será aberto à toda a comunidade.

Veja abaixo a programação do 1º Colóquio de Jornalismo:

10 de abril (Quarta-feira)

7h-11h Credenciamento/Coffee Break

8h-10h Oficina: Posicionamento e postura da equipe de reportagem em cobertura jornalística – Cristóvão Alves dos Santos

10-12h Oficina: “Descondicionamento” do olhar – Noções básicas de Fotojornalismo – Roberto Barcellos

9h-11h Minicurso: Tecnologia Assistiva – Débora Camila/Elismárcia Aguiar

19h Minicurso Agenda 2030 e o Jornalismo para a Paz – Professor Rafael Gomes

11 de abril (Quinta-feira / manhã)

8h-11h Credenciamento

8h-12h Minicurso: Marketing Digital e Social Media – Noções Básicas – Ana Carolina/Rafaela Lima

8h-12h Minicurso: Maquiagem para Vídeo/Televisão – Raíza do Nascimento

11 de abril (Quinta-feira / noite)

18-19h Credenciamento

19h Mesa de abertura: Diálogos entre a Imprensa e a Comunidade – Jornalista Júlia Munoz/Jornalista Andreia Oliveira – Mediação: Professor Rafael Gomes

12 de abril (Sexta-feira)

8h-11h Oficina: Argumentos falaciosos – Jornalista Júlia Munoz

19-22h Mesa: Comunicação, Universidade e Cidadania – Jornalista Lygia LIma/Jornalista Lucas Perrone/Jornalista Jonas Silva – Mediação: Professor Everton Neves

21h30 Apresentação Cultural de encerramento

13 de abril (Sábado)

8-12h Oficina: Redação em Tempo Real – Jornalista Jonas Silva