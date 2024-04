Vereador alega estar sofrendo represálias e sendo impedido de acessar informações públicas após mudança de partido

Vereadores da oposição comentaram nesta quarta-feira (17), durante sessão na Câmara Municipal, sobre a suposta omissão de informações por parte da equipe do prefeito José Carlos do Pátio (PSB). Segundo o vereador Ozeas Reis (UB), um assessor foi impedido de receber informações relacionadas à saúde do município. A atitude teria ocorrido após a mudança de partido do parlamentar, que saiu do Progressistas (PP) para o União Brasil (UB).

“Com a janela partidária, a assessoria deste vereador está sofrendo algumas repressões. Só que nós não vamos baixar a cabeça, não. Nós vamos para cima e agora nós vamos querer saber tudo o que está acontecendo, porque se tranca a porta para um parlamentar que vai ali buscar informação para a sociedade e não quer esclarecer o que nós estamos tentando buscar, é porque existem coisas erradas nesses locais. E em Rondonópolis nós não vamos permitir, porque já basta o que o cidadão vem sofrendo ali na UPA, no PA Infantil, e agora sofrer repressão, onde o vereador vai na secretaria falar com o secretário e o secretário proíbe o funcionário de atender. Nós unimos diversos vereadores e vamos querer saber explicações. Se não der explicações, logo logo eles terão uma surpresa que esta Casa vai oferecer a eles, porque o cidadão não vai ser penalizado”, disse o vereador Ozeas Reis.

O vereador Roni Cardoso, que era do PSD e também se filiou ao UB, comentou que os vereadores estão unidos e que o parlamento é independente.

“Após essa janela de mudança eleitoral, alguns vereadores estão sentindo essa dificuldade de chegar até algumas secretarias para estar levando a reivindicação da população. A Câmara está bem unida e nós somos um parlamento independente. Nós somos representantes do povo e quando o vereador vai até os órgãos do município, é porque é de encontro com a população. E se tiver tendo isso, não vai dar muito bom”, ressaltou Roni Cardoso.

O vereador Subtenente Guinancio (PSDB), um dos opositores da gestão do prefeito, disse que a atitude demonstra uma forma ruim de fazer política e que a população é a principal prejudicada no embate.

“A gente vê com perplexidade essa atitude antidemocrática, absurda e ilegal, no sentido de impedir que os vereadores exerçam o seu trabalho. É algo que por uma maciça maioria da Casa há de ser rechaçado e aquele que obstar sentirá a força do Poder Legislativo, até porque o vereador não está fazendo nada para ele, é para a população, é atendendo as solicitações a pedidos da própria população. Isso é uma forma ruim de fazer política, uma administração que está agonizando nos seus momentos finais, que infelizmente conversa muito, mas entrega pouco. Entrega obras mal feitas, faz creches que não tem guri pra pôr dentro, cerca praças e agora que enche a cidade de quebra-molas para matar o filho dos outros de moto, e não dá”, disse Guinancio.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Reginaldo Santos (PSB) retirou diversos projetos do Poder Executivo da pauta da sessão desta quarta (17) e comentou que está faltando diálogo entre os poderes.

“Por parte do prefeito José Carlos do Pátio não existe nenhuma determinação para barrar que o vereador possa ter direito à informação, mesmo porque todas as informações são públicas. Se o vereador não conseguir diretamente, na respectiva secretaria, é um direito dos vereadores também poder ter essas informações via requerimento. Eu vejo que talvez seja esse momento agora pré-eleitoral, mas eu acredito no diálogo, eu acredito no bom senso. O parlamento, a figura do vereador e o prefeito, nós temos que ter responsabilidade, acima de tudo, com a cidade de Rondonópolis. Precisamos conversar, precisamos dialogar e é isso que nós vamos fazer nos próximos dias. Então eu quero acreditar que nesse momento o que está faltando é um pouco de diálogo de ambas as partes”, afirmou Reginaldo.