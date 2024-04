Vereador denuncia situação de unidades de saúde de Rondonópolis após chuvas

Durante Sessão Ordinária nesta quarta-feira (10), na Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Jonas Rodrigues (MDB) denunciou a situação estrutural de algumas unidades de saúde do município. Ele mostrou um vídeo da parte interna da ESF Vila Verde após a chuva.

“Tem obras que terminaram de ser entregues, fizeram um alvoroço todo, mas a obra está um caos. É um absurdo. Obra mal feita, com estrutura mal feita e quem está padecendo são os usuários do Sistema Único de Saúde. O ESF Vila Verde está clamando por socorro. É vergonhoso para a saúde pública porque é uma obra que acabou de ser entregue para o uso. Ou não tem um fiscal de obra, ou a empresa não tem capacidade técnica para construir, ou existe alguma irregularidade no processo licitatório, porque não tem condições de estar como está”, disse o vereador durante a sessão.

Segundo o vereador, não é apenas na Estratégia Saúde da Família (ESF) da Vila Verde que há problemas após as chuvas, mas também na ESF Galileia, Cascata e Bananal.

Em nota, a Prefeitura de Rondonópolis afirmou que, desde o início do período de chuvas, a equipe de manutenção tem intensificado as ações.

“A maioria dos problemas que causam esse tipo de questão de inundação nas unidades está relacionado às calhas. Por conta de um período de muito vento, as calhas acabaram ficando entupidas e isso acaba causando a questão de goteiras no telhado e outras situações nessas unidades. A equipe desde o primeiro momento vem buscando realizar os trabalhos e as manutenções necessárias em todas as unidades de saúde. Aquelas que já apresentaram problemas há algumas semanas foram devidamente atendidas, outras estão apresentando problemas agora por conta dessas últimas chuvas, mas a equipe já tem o cronograma e já segue atendendo todas essas unidades”, afirma a nota.