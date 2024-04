Vídeo de fevereiro mostra que mulher morta pelo noivo já tinha sido ameaçada e agredida antes

Um vídeo de fevereiro de 2024 mostra que Leidiane Ferro da Silva, vítima de feminicídio na última segunda-feira (15), já havia sido ameaçada e agredida por Wendel dos Santos outras vezes. Imagens do dia 1º de fevereiro mostram o homem enforcando a vítima até que ela desmaie. Leidiane foi morta a facadas pelo noivo em Peixoto de Azevedo-MT.

No dia 1º de fevereiro de 2024, por volta das 4h45, o homem começa a bater na mulher. O registro é feito pela mesma câmera que segurança que flagrou a vítima sendo morta. Após ser enforcada, ela cai no cão e Wendel dos Santos continua com as agressões.

Wendel Santos, de 37 anos, matou Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos, com diversos golpes de faca. Depois de cometer o crime, o homem fugiu em uma moto Honda Bros vermelha e preta e ainda não foi localizado. A polícia investiga o caso e procura pelo homem.

Repercussão

Nas redes sociais, a deputada estadual Janaina Riva comentou sobre o caso e ressaltou a necessidade de avanços em relação à seguridade das mulheres.

“Não descansaremos um único dia em nossa luta por avanços na legislação, de modo que homens como ele sejam devidamente punidos e responsabilizados por terem tirado a vida de uma mulher e arruinado a de seus filhos. Wendel dos Santos ainda está foragido; qualquer informação sobre o seu paradeiro, favor ligar para o número 190”, disse a deputada.

Denúncias

Como pedir ajuda em caso de violência doméstica e familiar:

Polícia Militar – Disque 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deverá telefonar imediatamente para o 190 a fim de que a Polícia Militar se desloque até o local do fato para prestar socorro.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o Boletim de Ocorrência e solicitar as medidas protetivas

Central de Atendimento à Mulher – Disque 180

A Central funciona diariamente, 24h por dia, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil e de mais 16 países (Argentina, Bélgica, Espanha, EUA (São Francisco), França, Guiana Francesa, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Portugal, Suíça, Uruguai e Venezuela). Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima.