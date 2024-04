Vídeo mostra momento em que homem é atropelado por motocicleta ao tentar atravessar avenida

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem é atropelado por uma motocicleta ao tentar atravessar uma avenida. Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 17h da última quinta-feira (04) para atender uma ocorrência na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no Centro de Jaciara-MT. O acidente ocorreu próximo à faixa de pedestre da avenida.

No local, os policiais militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo a vítima. O pedestre foi encaminhado para o Hospital Santa Lúcia com ferimentos na cabeça e no braço esquerdo.

O condutor da moto Honda Fan 160 cinza, que estava com uma passageira na garupa, ficou no local do acidente e relatou que estava saindo da Avenida Coroados e virou à direita para a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, quando atropelou a vítima, que atravessava a via fora da faixa de pedestre.

O caso foi registrado e é investigado pela Polícia Civil.