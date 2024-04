Zé Carlos do Pátio investe em pré-campanha para fazer de Paulo José seu sucessor

O prefeito Zé Carlos do Pátio (PSB) entrou de vez na pré-campanha do atual presidente do Sanear (Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza), Paulo José.

“Não sou de ficar atrás de toco. Poderia terminar meu mandato em dezembro, fazer meu mestrado, iniciar doutorado e seguir minha vida. Mas não se espera isso de um líder”, tem disparado o prefeito, durante os encontros de pré-campanha.

Em dezembro de 2023, o atual prefeito de Rondonópolis bateu o martelo e declarou Paulo José como seu candidato para as eleições municipais. Desde 2022 o projeto Paulo José tem sido trabalhado nos eventos organizados pela gestão municipal.