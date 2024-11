Emenda de Thiago Silva é destinada para academias ao ar livre em Tesouro

Na última semana, o município de Tesouro recebeu equipamentos para três academias ao ar livre. Cada uma delas está equipada com 12 itens.

Os novos equipamentos foram adquiridos por emenda do deputado estadual Tiago Silva, a pedido da vereadora Elyne Coimbra, no valor de pouco mais de 51 mil reais, com a contrapartida de cerca de 60 mil reais da Prefeitura de Tesouro, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, recurso que possibilitou a compra de mais uma academia e a instalação das três.

“A emenda original do deputado era destinada para a compra de uma única academia. No entanto, devido à boa gestão dos recursos, e muitas pesquisas, conseguimos encontrar um bom preço e com o mesmo recurso adquirimos duas academias com a aprovação da Secel, e já aproveitamos o preço e compramos a terceira com recursos próprios com o mesmo valor, que será instalada em um local estratégico”, disse o Secretário Municipal de Viação e Obras públicas, Roger Souza Gomes.

A expectativa é de que esses novos espaços se tornem um ponto de encontro para os moradores, estimulando um estilo de vida mais saudável e uma maior interação entre a comunidade.