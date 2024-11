Assistência Farmacêutica da SES distribui insulina para cerca de sete mil pacientes no Estado

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica, reforça o compromisso com a assistência aos pacientes diabéticos, especialmente por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

O CEAF distribui, de forma gratuita, insulinas de ação lenta e ultrarrápida para o tratamento da diabetes mellitus tipos 1 e 2, que atendem a cerca de sete mil pacientes em todo o Estado.

Atualmente, a insulina de ação lenta, essencial para o controle contínuo da glicemia, beneficia 4.079 pacientes ativos em Mato Grosso. Destes, uma parcela significativa é diagnosticada com diabetes tipos 1 e 2. A prescrição da insulina de ação lenta é feita de acordo com os critérios clínicos estabelecidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde.

Para o controle das hiperglicemias pós-prandiais, a insulina ultrarrápida é indicada tanto para o diabetes tipo 1 quanto para o tipo 2. Neste caso, são 2.836 pacientes beneficiados no Estado. O tratamento possibilita um controle mais rápido da glicemia depois das refeições e oferece um manejo mais eficaz para evitar complicações agudas ou crônicas da doença.

“Essa estrutura de assistência e o empenho das equipes da SES em Mato Grosso avançam na atenção integral aos pacientes diabéticos, oferecendo acesso a medicamentos essenciais e promovendo a qualidade de vida desses usuários”, declarou a secretária Adjunta de Unidades Especializadas, Caroline Dobes.

O diabetes é uma doença causada pela falta de produção ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose (açúcar) no sangue e garante energia para o organismo.

Produzida pelo pâncreas, a insulina tem a função de quebrar as moléculas de açúcar e transformá-las em energia para a manutenção das células do organismo. A doença pode levar a complicações graves no coração, artérias, olhos, rins e nervos se não for tratada adequadamente.

Tipos de Diabetes

Existem quatro tipos de diabetes:

– Diabetes Tipo 1: geralmente hereditária, caracterizada pela não produção ou produção baixíssima de insulina pelo pâncreas.

– Diabetes Tipo 2: mais comum, ocorre quando o corpo se torna resistente à insulina ou não a produz em quantidade suficiente.

– Diabetes Insípido: um tipo raro que não está relacionado à insulina, mas sim ao equilíbrio de água no organismo.

– Diabetes Gestacional: ocorre durante a gravidez, geralmente devido ao ganho rápido de peso.

Alguns sintomas comuns do diabetes incluem fome frequente, sede constante, vontade de urinar com frequência, perda de peso, fraqueza, fadiga e mudanças de humor. Ao apresentar alguns desses sintomas, é importante procurar auxílio médico para um diagnóstico preciso e tratamento adequado.