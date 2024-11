Segredo revelado! Terry Crews, ator de Todo Mundo Odeia o Chris, deu entrevista exclusiva ao Domingo Record do último final de semana (17) e revelou que raspa a cabeça em casa todos os dias e, na verdade, é careca por opção.

“Eu adoro, então me preocupo com outras coisas, não preciso me preocupar com isso [com o cabelo]”, declarou o artista. “É chato ter que ir até a barbearia, ou fazer um penteado diferente”, completou Terry.