Atuais e futuros diretores do Sanear discutem transição para comando da autarquia

O diretor-presidente do Sanear, Paulo José Correia, recebeu o coordenador da Comissão de Transição do prefeito eleito, Mykaell Vitorino, e também os indicados para assumir o comando e a diretoria jurídica da autarquia, respectivamente Victor Yago Victorino dos Santos e o advogado Wagner Silva de Jesus. O encontro ocorreu na sede da autarquia no bairro Monte Líbano e contou também com as participações do atual diretor jurídico, Alexandre Júlio Júnior, o diretor de manutenção, Andelson Gil do Amaral, e a contadora Edenícia Ferreira Harada.

O encontro começou com uma reunião para discutir o funcionamento e a estrutura do Sanear. Eles conversaram sobre o parque de máquinas e equipamentos, o funcionamento das estações de tratamento, a situação da frota e também o esquema de manutenção das redes de água e esgoto.

Paulo José também esclareceu dúvidas acerca dos contratos em andamento e dos projetos e convênios que estão sendo executados ou fase final de liberação. Um dos destaques foram as parcerias com o Governo Federal, que já garantiram R$ 37 milhões para obras e deve liberar quase R$ 150 milhões para investimentos no ano que vem. Conforme ele, Rondonópolis foi uma das cidades com maior percentual de aprovações no PAC.

Após a reunião, o grupo conheceu as instalações da unidade do Sanear no Monte Líbano. Eles visitaram todos os setores e também a central de monitoramento eletrônico. No período da tarde houve visitas às unidades comerciais. Na próxima semana eles vão conhecer as estações e tratamento e farão visitas a obras e outras unidades operacionais.