Autodiagnóstico de Saberes Digitais tem 50 mil respostas

Autodiagnóstico de Saberes Digitais Docentes obteve 50 mil respostas até esta quinta-feira, 21 de novembro. A ferramenta foi lançada pelo Ministério da Educação (MEC) para auxiliar os professores a analisarem seus saberes digitais e buscarem caminhos para uma prática pedagógica mais intencional e alinhada às demandas contemporâneas. O Autodiagnóstico está disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Ministério da Educação (Avamec).

O Referencial de Saberes Digitais Docentes, no qual se baseia a pesquisa, foca quatro aspectos essenciais:

Planejamento consciente e direcionado: ajuda os professores a escolherem as tecnologias mais adequadas para cada objetivo de ensino.

Reflexão crítica sobre o uso de tecnologias: incentiva os docentes a analisarem o impacto das ferramentas digitais nas aprendizagens dos estudantes.

Tecnologia como meio, não como fim: reforça que o foco deve ser a aprendizagem do aluno, com a tecnologia servindo para facilitar esse processo.

Estratégia contextualizada: destaca a importância de adaptar o uso das tecnologias ao contexto e às necessidades específicas da turma.

Esses pilares integram-se para fortalecer a capacidade dos professores de usarem as tecnologias digitais de maneira eficaz, adaptando-as ao currículo e às necessidades dos alunos. Assim, promovem uma educação mais inclusiva e inovadora.

O Autodiagnóstico foi desenvolvido para apoiar a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), o Programa de Inovação Educação Conectada (Piec) e o Plano Nacional de Educação Digital (Pned). A ferramenta é importante para mapear o cenário dos saberes digitais dos professores, além de orientar o planejamento de formações continuadas nas redes de ensino nas três dimensões do Referencial de Saberes Digitais: ensino e aprendizagem com tecnologias digitais; cidadania digital; e desenvolvimento profissional.

Próximos passos – O MEC planeja ampliar o alcance do Referencial e do Autodiagnóstico, incentivando uma formação continuada mais direcionada e colaborativa, em que cada professor possa adaptar sua prática de forma crítica e inovadora. A meta é que as redes de ensino utilizem os resultados do Autodiagnóstico para planejar políticas de formação mais assertivas e personalizadas, garantindo que a tecnologia seja uma ferramenta integrada e transformadora no processo educativo.

Os resultados do Autodiagnóstico podem ser acompanhados por meio de um painel de dados acessível na página da ferramenta, em “Resultados”, que permite visualizar o número de respostas e os níveis de desenvolvimento alcançados pelos participantes. Embora seja possível acompanhar esses indicadores de forma agregada, não é possível baixar os dados detalhados. Estes somente são disponibilizados para as secretarias de educação mediante solicitação formal ao MEC.