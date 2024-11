Biblioteca Estadual Estevão de Mendonça está fechada ao público para restauração do Palácio da Instrução

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) vai restaurar o Palácio da Instrução, um dos mais imponentes prédios históricos de Mato Grosso, que está localizado no centro de Cuiabá. A edificação abriga atualmente a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, que ficará fechada para atendimento ao público até março de 2025, devido aos serviços de conservação e manutenção no local.

Inaugurado em agosto de 1914, o Palácio da Instrução funcionou durante 57 anos como instituição de ensino. O prédio centenário de estilo neoclássico foi construído com tijolos queimados e amarrados sobre base de pedras cangas e cristal, e é tombado como Patrimônio Histórico e Cultural.

De acordo com o secretário adjunto de Cultura, Jan Moura, os serviços executados na edificação têm como objetivo proteger e aprimorar o edifício histórico.

“Com a restauração do Palácio da Instrução, vamos também propiciar um espaço adequado à maior biblioteca pública do Estado. Os serviços incluem melhorias das instalações elétricas e sanitárias, e da climatização dos ambientes. Tudo será feito com análise minuciosa e procedimentos que visam preservar o máximo possível das características originais do local”, explica o secretário adjunto.

Durante o período da manutenção do prédio, os setores da Biblioteca Pública Estadual realizam os serviços internamente. Dentre as atividades a serem desenvolvidas estão a Biblioteca Itinerante, empréstimo de livros com pedido digital, e atendimento de solicitações específicas sobre o acervo. Mais informações sobre os serviços serão divulgadas em breve.