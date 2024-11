Câmara realiza Sessão Extraordinária a pedido de Zé do Pátio para aprovação de crédito para várias secretarias

A Câmara Municipal de Rondonópolis está realizando na manhã de hoje (21) uma sessão extraordinária, a pedido do prefeito José Carlo do Pátio, para aprovação de crédito suplementar para atender várias secretarias, entre elas, a Secretária Municipal de Educação.

Até o fechamento desta reportagem não tínhamos acesso ao valor total solicitado pela gestão. Porém, em apenas uma solicitação por meio de Projeto de Lei o valor chega a R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais).

Conforme o vereador Reginaldo Santos, líder do governo municipal no Legislativo, a aprovação desses créditos suplementares seria, entre as demandas, para pagamentos de servidores e estagiários da Secretária Municipal de Educação, como também para atender IMPRO – Instituto Municipal de Previdência de Rondonópolis, para aposentados e pensionistas.

A Câmara Municipal de Rondonópolis não realizou a sessão ordinária nesta quarta-feira (20), em virtude do feriado do Dia da Consciência Negra.