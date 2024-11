Câmera de segurança registra acidente entre veículos em rotatória na Vila Aurora

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo dois veículos, no cruzamento das avenidas Lions Internacional e Júlio Campos, na rotatória do bairro Vila Aurora, na noite desta segunda-feira (18), em Rondonópolis-MT. O acidente foi registrado por câmeras de segurança do Vigia Mais MT.

Nas imagens é possível ver a condutora do carro Toyota Hilux seguindo pela avenida Júlio Campos, sentido bairro/Centro. Ao chegar na rotatória que liga com a avenida Lions Internacional, a motorista invade a preferencial provocando a batida com o motociclista que seguia pela avenida Lions.

Com a foça do impacto, o homem ficou ferido.

A equipe do SAMU foi acionada e o motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional. A motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e compareceu no local.