Casal de Jaciara é preso pela PRF em Rondonópolis com 200 cigarros eletrônicos contrabandeados

Um casal foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira (21) com 200 cigarros eletrônicos. O material foi encontrado pela PRF na bagagem do casal que estava em um ônibus interestadual, abordado na BR-364, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações da PRF, o ônibus, com linha Cascavel-PR ao Rio Branco-AC, foi parado na altura do KM 211 da BR-364. Durante entrevista com os passageiros, um casal chamou a atenção.

Com informações imprecisas, os passageiros disseram ser moradores de Jaciara-MT e que tinham ido a Dourados-MS fazer compras. Eles seriam donos de uma Tabacaria.

Na bagagem do casal a polícia encontrou 200 cigarros eletrônicos contrabandeados. Os cigarros eletrônicos aprendidos, assim como os detidos, foram encaminhados pela PRF à Delegacia da Polícia Federal de Rondonópolis.