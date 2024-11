Celina Bezerra| Beneficiário que não montar dossiê vai voltar para o final da fila, alerta sec. de Habitação

As pessoas que foram convocadas pela prefeitura de Rondonópolis para montar o dossiê referente ao Residencial Celina Bezerra tem até o dia 29 novembro para apresentar a documentação exigida, que será encaminhada ao Banco do Brasil. Nesta segunda fase do conjunto habitacional, 375 famílias foram chamadas.

Em entrevista à TV Cidade Record, a secretária de Habitação garantiu que aqueles que comparecerem no prazo, voltarão para o final da fila.

Locais de atendimento:

Ganha Tempo, das 8h às 17h;

Auditório da Prefeitura, às 8h (sem horário para encerrar).

