Começa nesta quinta diligência no Pantanal que avaliará medidas contra incêndios e mudanças climáticas

Nesta quinta-feira (21/11), terá início em Cuiabá uma diligência especial por iniciativa da Subcomissão Permanente do Pantanal no Senado Federal, presidida pelo senador Wellington Fagundes (PL/MT), com a presença da senadora Leila Barros (PDT/DF), presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal.

O evento, que começará no Auditório René Barbour, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a partir das 13h , tem como objetivo avaliar medidas de prevenção e combate aos incêndios no bioma e planejar ações estratégicas diante das mudanças climáticas para os próximos anos.

Também estarão presentes representantes da Comissão de Educação, representantes de órgãos ambientais como Ibama e ICMBio, além de instituições de pesquisa, universidades e deputados da bancada de Mato Grosso.

A programação inclui visitas a áreas afetadas pelos incêndios no Pantanal, com expedição rumo ao Sesc Porto Cercado, um dos locais mais preservados da região. Na sexta-feira, as autoridades realizarão um sobrevoo sobre as áreas impactadas, com o objetivo de compreender a extensão dos danos causados pelos incêndios deste ano, que devastaram mais de 1 milhão de hectares.

“O Pantanal, patrimônio natural mundial e reserva da biosfera, enfrenta sérias ameaças devido às secas severas e incêndios recorrentes. Esta diligência é uma oportunidade de alinhar esforços para proteger o bioma e garantir sua sustentabilidade”, afirmou Fagundes.

Ainda segundo o senador, o evento será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pela TV Senado. “Quem estiver interessado, poderá acompanhar essa ação ao vivo, queremos reforçar a transparência e divulgar as ações em prol da preservação do Pantanal, concluiu o parlamentar.