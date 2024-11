Condutor de carreta causa acidente, deixa duas pessoas feridas e foge do local

Um acidente envolvendo uma carreta não identificada e uma moto CG Titan de cor vermelha, deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (20), na BR 364 em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações de populares, no Km 206 sentido bairro/ Centro o condutor de uma carreta fechou a moto ocasionou o acidente e em seguida não prestou socorro e saiu do local.

O motociclista e a passageira tiveram seus corpos lançados contra uma barra protetora de metal que fica na lateral da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, chegou no local fez a mobilização das vítimas e conduziu o motociclista que teve lesões no corpo para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Uma equipe Rota do Oeste também esteve no local e encaminhou a mulher com fraturas para o Hospital Regional.