Corpo de Bombeiros faz encerramento e entrega certificados para alunos de Projeto Social

Nesta quinta-feira, 21 de novembro de 2024, a 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (6ª CIBM) de Primavera do Leste realizou o encerramento do Projeto Social Bombeiros nas Escolas. O evento, realizado com a participação de alunos e professores, foi marcado pela entrega de certificados a 180 estudantes e 15 professores da extensão da Escola Estadual Paulo Freire, abrangendo os períodos matutino e vespertino, em reconhecimento à sua dedicação e envolvimento no projeto.

O Projeto Social Bombeiros nas Escolas tem como principal objetivo conscientizar e capacitar os alunos para agir de maneira preventiva e responsável diante de situações de risco. Além disso, busca promover valores essenciais como ética, cidadania e responsabilidade social. Durante o programa, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental participaram de uma formação abrangente, que incluiu temas como primeiros socorros, combate a incêndios, prevenção a queimadas, ética e cidadania, acidentes domésticos e afogamentos, entre outros assuntos fundamentais para a segurança e o bem-estar da comunidade.

A iniciativa destacou-se pelo caráter prático e educativo, proporcionando aos alunos habilidades que não só protegem suas próprias vidas, mas também os preparam para agir em benefício de outras pessoas. O projeto também fortaleceu os vínculos entre o Corpo de Bombeiros, a escola e a comunidade, evidenciando o papel transformador da educação na construção de uma sociedade mais segura.

O encerramento celebrou o sucesso do projeto e o impacto positivo gerado em todos os participantes, reafirmando o compromisso da 6ª CIBM com a formação cidadã e a segurança pública, além de inspirar ações contínuas em prol de uma sociedade mais consciente, responsável e justa.