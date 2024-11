Desenvolve MT liberou R$ 23 milhões para apoiar mulheres empreendedoras em Mato Grosso

Os negócios liderados por mulheres empreendedoras estão ganhando cada vez mais destaque em Mato Grosso. De todas as operações de crédito liberadas neste ano pela Agência de Fomento do Estado, a Desenvolve MT, 54,02% são destinadas às mulheres empreendedoras.

Dos R$ 50 milhões liberados até o mês de outubro, R$ 23,3 milhões foram destinados a empresas lideradas por mulheres.

Em três anos de operação, a linha Mulher Empreendedora, uma das mais procuradas pelo público, liberou mais de R$ 9,5 milhões em crédito. A linha é exclusiva para mulheres empreendedoras que tenham interesse em abrir um negócio. A iniciativa oferece crédito no valor de até R$ 15 mil para quem está iniciando a carreira.

Os dados revelam que mulheres de diferentes áreas estão buscando sua autonomia e realizando seus sonhos. Assim como a empreendedora Carla Carvalho, que buscou ampliar o seu negócio por meio da linha de crédito Mulher Empreendedora.

“Eu tinha uma ideia e através da Desenvolve MT eu a realizei. Eu queria que as minhas clientes chegassem no salão e se sentissem confortáveis. Com a linha de crédito, eu consegui realizar esse sonho”, conta.

Proprietária do Studio Divas, em Várzea Grande, Carla trabalha na área da beleza há 26 anos. Ela conta que começou como manicure e foi mudando a carreira por meio de cursos, e em seu processo de especialização se descobriu como cabeleireira e professora. Por meio do ensino, a empreendedora viu a oportunidade de apoiar outras mulheres.



A cabeleireira afirma que o crédito da Desenvolve MT foi tão fundamental para sua jornada que aproveita a oportunidade em seus cursos para ajudar outras mulheres a alavancarem os seus negócios divulgando as linhas de crédito.

Para Mayran Beckman, presidente da Desenvolve MT, empreender é algo nato das mulheres, que vão à luta e estão a cada dia buscando mais espaço no mercado de trabalho.

“As linhas de crédito da Agência, em especial a Mulher Empreendedora, vêm cumprindo o seu papel de auxiliar a vida dessas mulheres, mostrando que apoio e condições justas podem mudar o futuro e trazer melhores condições de vida para quem busca empreender”, afirma.

Como contratar

Na Desenvolve MT, as mulheres que querem começar um negócio podem contar com a linha de crédito Desenvolve Empresarial na modalidade Mulher Empreendedora. Criada para estimular o empreendedorismo feminino e contribuir para a melhoria e qualidade de vida de suas famílias, a linha oferece o valor de até R$15 mil, com taxa de juros a partir de 0,37% ao mês. O financiamento pode ser utilizado para aquisição de insumos, móveis, mercadoria de revenda, entre outros.

Para aquelas que já estão empreendendo há mais tempo e querem fazer investimentos maiores, como obra civil, aquisição de placas solares para empresa, dentre outros, as demais linhas de crédito oferecem valores que vão até R$1,5 milhão, com taxas de juros a partir de 1% ao mês. O crédito é 100% digital e pode ser solicitado pelo site desenvolve.mt.gov.br.