Esmagamento de soja cresce 6,18% em Mato Grosso

Mato Grosso esmagou 10,48 milhões de toneladas de soja entre janeiro e outubro. O volume é 6,18% maior que o observado no período em 2023.

O crescimento na quantidade de soja processada no estado é atrelado ao aumento da capacidade das indústrias, além da maior demanda por óleo e farelo de soja, segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea).

Somente em outubro foram esmagadas 1,03 milhão de toneladas, um avanço de 3,48% em relação a outubro de 2023 e 18,18% acima da média dos últimos três anos.

Conforme o Instituto, apenas os meses de janeiro e setembro registraram volume esmagado de soja no estado abaixo de um milhão de toneladas.

Ao se analisar a margem bruta das indústrias, no mês de outubro foi registrada uma média de R$ 396,79 por tonelada, representando uma queda de 14,77% em relação a setembro, influenciada pela maior valorização do preço da oleaginosa no mês em relação ao aumento nos valores dos coprodutos.