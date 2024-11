Faccionados são detidos por envolvimento em crime de homicídio em Guiratinga

Três homens foram presos durante uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC) das cidades de Guiratinga-MT e Tesouro-MT por envolvimento no crime de homicídio de Cidiclei Pereira Pinheiro, de 27 anos. O crime aconteceu no domingo (17), em Guiratinga-MT. Conforme informações da polícia, todos os envolvidos fazem parte de uma facção criminosa.

No Boletim de Ocorrência (BO) consta que Cidiclei havia sido sequestrado em uma residência localizada na avenida Rio Branco e depois levado para uma casa que é conhecida como ponto de uso de entorpecentes e “salves” (tortura) feitos pela facção. Os indivíduos pagaram R$ 20,00 para usar o imóvel para torturar Cidiclei.

Os criminosos ficaram com Cidiclei na casa por um tempo e depois saíram do local.

Após a tortura, Cidiclei foi amarrado com um fio e levado para uma região de mata em um carro Celta. No local, o homem foi executado com 4 disparos de arma de fogo no rosto.

Durante as investigações, os policiais conseguiram identificar os criminosos envolvidos no homicídio.

O caso é investigado.