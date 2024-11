Força Tática apreende mais de R$ 19 mil reais e duas pessoas são presas

Dois indivíduos foram presos e cerca de R$ 10 mil e uma moto foi apreendida na noite desta quinta-feira (21), em Rondonópolis-MT.

De acordo com informações do Sargento Santos da 14ª Companhia Independente Força Tática, durante patrulhamento foi avistado uma moto sem retrovisores e com o escapamento adulterado.

Quando o condutor avistou a viatura tentou fugir, porém sem êxito e durante a abordagem pessoal foi encontrado com o suspeito uma peteca de pasta base e nove mil e quatrocentos reais.

Ao ser questionado sobre a origem do dinheiro, ele disse ser “sacador”, nome dado a pessoa responsável por sacar dinheiro proveniente de lucros de organização criminosa. E informou também que era a primeira vez que fazia esse tipo de trabalho e que o dinheiro seria entregue para uma segunda pessoa.

A PM se deslocou ao endereço onde seria entregue o dinheiro e encontrou um segundo suspeito com cerca de R$ 10 mil e relatou também ser um “sacador”.

As prisões e apreensões aconteceram nos Parque São Jorge e imediações do Jardim Europa.