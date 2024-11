Gasp confirma furto de nove câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais MT

O Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) confirmou o furto de nove câmeras de monitoramento do programa Vigia Mais MT, em Rondonópolis. Ao todo, foram destinados ao Município 669 equipamentos. A instalação das câmeras ainda não foi concluída.

O coordenador do Gasp, Valdemir Castilho Soares (Biliu), confirmou ao AGORAMT, o furto de nove câmeras das 669 encaminhas a Rondonópolis pelo governo do Estado, por meio do Programa Vigia Mais MT. A informação do local onde estavam instaladas as câmeras que foram furtadas não foi divulgada, para não atrapalhar as investigações que descobrirão os responsáveis pelos crimes. O caso é acompanhado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf).

Ainda segundo o coordenador do Gabinete, a instalação completa dos equipamentos deve ser concluída até dia 15 de dezembro. As câmeras que já foram instaladas estão em funcionamento. Eles são monitoras pelo Centro Integrado de Operação em Segurança Pública (Ciosp).

Investimento

O governo do Estado investiu cerca de R$ 1,9 milhão na aquisição das 669 câmeras de monitoramento destinadas à Rondonópolis.