Grupo Agora de Comunicação realiza ação “Novembro Azul” neste sábado na Praça dos Carreiros

Com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele, o Grupo Agora de Comunicação realiza neste sábado (23), à partir das 8h na Praça dos Carreiros, uma ação referente a campanha “Agora pela Vida – Novembro Azul”.

A ação envolve todos os veículos de comunicação do Grupo, como TV Cidade Record, Portal AgoraMT, Rádios Jovem Pan e Nativa FM.

Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela.

EXAME DA PRÓSTATA

Por causa do preconceito que envolve o exame, muitos homens são diagnosticados quando a doença já está em estados mais avançados, o que leva a uma alta taxa de óbitos. Quando identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura.

CHECK-UP REGULAR

Fazer um check-up é a melhor forma de prevenir doenças e evitar que sejam tratadas apenas em estágios mais avançados. Em todas as faixas etárias o urologista deve ser consultado.