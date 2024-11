Homem é preso após furtar mais de R$4 mil em produtos de supermercado

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 10º Batalhão prenderam um homem, na noite desta terça-feira (19), por furto em um supermercado atacadista, em Cuiabá-MT. O suspeito, de 32 anos, foi preso em flagrante depois de subtrair diversos produtos com um valor total avaliado em R$ 4.300,00.

Os militares foram acionados devido a um furto ocorrido em um supermercado atacadista no bairro Santa Rosa. No local, a PM localizou o suspeito, que foi detido pelos seguranças do estabelecimento, após sair sem pagar por 137 produtos.

Confirmando os fatos, os policiais encontraram com o homem produtos como shampoo, condicionador de cabelo, mais de 130 cremes para rosto, kits de escova de dente e também um inseticida.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Central de Flagrantes de Cuiabá para registro do boletim de ocorrência.