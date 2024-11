Homem é preso pela PM após ameaçar esposa com faca no Jardim Sumaré

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) no início da madrugada desta sexta-feira (22), em uma residência, no bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis-MT. Ele ameaçou a esposa com uma faca.

A esposa do suspeito disse para a PM que o homem chegou embriagado e bastante alterado procurando uma arma de fogo. O indivíduo ameaçou a mulher com uma faca, momento que ela, para se defender, pegou um facão e ligou para a polícia.

Quando a guarnição chegou no local encontrou o homem alterado, mas o indivíduo entregou a faca e o facão.

A PM ainda apreendeu uma garrucha calibre 32 e uma espingarda calibre 22.

A mulher relatou para a PM que já havia sido agredida pelo esposo com socos.

Diante da situação, o homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Após checagem foi constatado que o suspeito possui passagens por conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, fuga do local de acidente de trânsito e dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir.