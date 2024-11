Homem fica ferido após ser atropelado por carro ao tentar atravessar em faixa de pedestre

Um homem ficou ferido após ser atropelado pelo motorista de um carro Corolla, no momento em que tentava atravessar a faixa de pedestre, na avenida Antônio Ferreira Sobrinho, no Centro, na manhã desta sexta-feira (22), em Jaciara-MT. O motorista permaneceu no local e prestou assistência.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência. O motorista disse para a guarnição que estava trafegando sentido bairro ao Centro quando ao passar pela rotatória não viu o pedestre atravessando na faixa e acabou atropelando o homem.

A equipe do SAMU foi acionada e a vítima foi encaminhada para o hospital municipal com lesões na cabeça e escoriações pelo corpo.