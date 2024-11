Jovem é esfaqueado enquanto dormia com namorada; suspeito também mantém relacionamento com a mulher

Um jovem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado, na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Jardim Vetorasso II, em Rondonópolis-MT. Ele estava dormindo com a namorada quando foi surpreendido pelo suspeito que invadiu a casa. No Boletim de Ocorrência (BO) consta que o motivo do crime foi ciúmes, já que a namorada da vítima também mantém um relacionamento amoroso com o suspeito.

Ainda conforme informações o BO, o suspeito danificou, arrombou a porta do imóvel, invadiu a casa e esfaqueou a vítima. O jovem conseguiu correr para pedir ajuda.

A Polícia Militar (PM) constatou que a porta estava realmente arrombada e danificada com marcas de perfuração de faca.

A guarnição realizou rondas, mas o suspeito não foi localizado.